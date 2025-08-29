Даниэль Дюбуа заговорил о своем возвращении в ринг. Лишь 19 июля британский боксер проиграл нокаутом в реванше Александру Усику.

"Динамит" заинтриговал своим ответом относительно следующего боя. Даниэль Дюбуа анонсировал большие новости, передает 24 Канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Что сказал Дюбуа о своем возвращении?

Британский боксер не медлит со своим возвращением. "Динамит" решил долго не восстанавливаться и не отдыхать после реванша против Александра Усика.

Так, скоро будут большие новости. Пусть эти ребята обо всем объявят, но я точно буду готов. Я возвращаюсь,

– ответил Дюбуа.

Напомним, что Филипп Хргович уже бросил вызов Дюбуа. Хорват стремится взять реванш за поражение годичной давности.

К слову. Дюбуа 19 июля потерпел третье поражение в своей профессиональной карьере. Даниэль провел на профи-ринге 25 боев, в которых одержал 22 победы (21 – нокаутом).

Отметим, что после второго поражения от украинца в тренерском штабе Дюбуа состоялись ротации. Сначала стало известно о прощании с Кираном Фаррелом, который входил в тренерский штаб Чарльза. А потом еще и сообщалось, что Дон Чарльз больше не работает с "Динамитом".