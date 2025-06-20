Міжнародне агентство тестування оголосило про дискваліфікацію українського кікбоксера. Спортсмен відбуватиме дворічне покарання, повідомляє 24 канал із посиланням на insidethegames.

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Що вживав Данило Матяш

Стало відомо, що український кікбоксер Данило Матяш 26 серпня 2024 року пройшов допінг-тест у позазмагальний період. У результаті в організмі спортсмена знайшли заборонену речовину.

Повідомляють, що це був гідрохлоротіазид, який використовують, аби швидко вивести воду з організму. Завдяки чому спортсмени можуть у короткий термін зменшити власну вагу.

Термін дискваліфікації Матяша починається з 19 листопада 2024 року та триватиме до 18 листопада 2026 року. Усі досягнення українського боксера з 26 серпня 2024 року будуть анульовані.

До слова. Данило Матяш минулого року став чемпіоном Європи. Український кікбоксер також тріумфував на континентальній першості.

Раніше повідомляли, що український боєць ММА Іван Пасич був відсторонений за вживання заборонених речовин. Спортсмен був чемпіоном Європи зі змішаних єдиноборств.