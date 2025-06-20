Международное агентство тестирования объявило о дисквалификации украинского кикбоксера. Спортсмен будет отбывать двухлетнее наказание, сообщает 24 канал со ссылкой на insidethegames.

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Что употреблял Даниил Матяш

Стало известно, что украинский кикбоксер Даниил Матяш 26 августа 2024 года прошел допинг-тест во внесоревновательный период. В результате в организме спортсмена нашли запрещенное вещество.

Сообщают, что это был гидрохлоротиазид, который используют, чтобы быстро вывести воду из организма. Благодаря чему спортсмены могут в короткий срок уменьшить собственный вес.

Срок дисквалификации Матяша начинается с 19 ноября 2024 года и продлится до 18 ноября 2026 года. Все достижения украинского боксера с 26 августа 2024 года будут аннулированы.

К слову. Даниил Матяш в прошлом году стал чемпионом Европы. Украинский кикбоксер также торжествовал на континентальном первенстве.

Ранее сообщали, что украинский боец ММА Иван Пасич был отстранен за употребление запрещенных веществ. Спортсмен был чемпионом Европы по смешанным единоборствам.