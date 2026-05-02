На 2 країни: де та як зараз живе родина Усика

Війна, яку принесла Росія в Україну, розділила відстанню не одну родину. Серед таких, зокрема, сім'я Усиків, діти яких живуть роздільно в Україні й Іспанії.

На початку повномасштабного вторгнення в будинок родини Усиків у Ворзелі заселились окупанти, а потому вони частково зруйнували оселю, повідомляє 24 Канал. Діти боксера зараз живуть у 2 різних країнах.

Де живе родина Усика?

Після початку повномасштабного вторгнення родина Усиків розколалась у сенсі сімейного спільного проживання. Щодо Олександра зрозуміло – він більшість часу проводить на тренувальних зборах. Його ж дружина Катерина живе з доньками в Києві.

А ось сини подружжя живуть в Іспанії з бабусею та дідусем (батьками Катерини). Дружина Усика розповідала, що не уявляла собі, що їй так рано доведеться розлучитись із синами. Вона дуже важко переживає розлуку з ними.

Чому родина Усика розділилась?

Катерина Усик розповідала, що й не уявляла до війни, що так любить Україну, наскільки вона для неї важлива, що вона не хоче її залишати навіть під час війни. Так само "в позу" стала старша донька Усиків, яка сказала, що в неї тут друзі, школа, спорт і хобі.

Уже під час війни Катерина завагітніла та народила ще одну доньку. А двоє синів Усиків живуть в Іспанії. Від такої відстані родину рятують відеодзвінки. А Катерина розказувала, що раз на півтора місяці їздить у Іспанію навідувати синів і батьків.

Останні новини про Олександра Усика: коротко

Усику обрали суперника на мегабій у 2027 році. Ним може стати Бенавідес.

Віссе вважає, що Верховен усіх здивує в бою з Усиком. У нього дуже багато сильних сторін.

Кадіру, який спарингував із Усиком, розповів про деякі секрети українця на рингу. Вони полягають у тому, що Усик не стоїть на місці, постійно рухається, навіть встигає пожартувати.