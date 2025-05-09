43-річний колишній захисник "червоних дияволів" повинен був провести свій дебютний бій в октагоні. Однак дебюту Патріка Евра доведеться чекати.

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Дебют відтерміновується

Організатори вечора Professional Fighters League Europe, який повинен був відбутись 23 травня у Парижі, повідомили неприємну звістку про перенесення змагань. Наразі невідомо, коли призначать нову дату турніру, інформує 24 Канал із посиланням на AP.

Нагадаємо, що Евра повішав бутси на цвях наприкінці липня 2019-го. Його останнім клубом у кар'єрі став англійський Вест Хем, із якого він пішов 31 травня 2018-го. Рік пробувши без команди Патрік вирішив, що настав час попрощатись із професійним футболом.

До слова. За свою кар'єру футболіста Патрік Евра встиг виграти Лігу чемпіонів із МЮ (2007/2008), стати 5-разовим чемпіоном Англії, виграти Клубний чемпіонат світу із "червоними дияволами" та здобути різні кубки в Італії та Франції із Ювентусом і Монако відповідно.

Після чого подався займатись змішаними єдиноборствами. Евра тренується під керівництвом Седріка Думбе.

Останній є колишнім кікбоксером, який розпочав свої виступи у Лізі професійних бійців (PFL). На його рахунку 6 перемог при одній поразці у семи боях. Цікаво, що усі звитяги Думбе були нокаутом.