43-летний бывший защитник "красных дьяволов" должен был провести свой дебютный бой в октагоне. Однако дебюта Патрика Эвра придется ждать.

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Дебют откладывается

Организаторы вечера Professional Fighters League Europe, который должен был состояться 23 мая в Париже, сообщили неприятное известие о переносе соревнований. Пока неизвестно, когда назначат новую дату турнира, информирует 24 Канал со ссылкой на AP.

Напомним, что Эвра повесил бутсы на гвоздь в конце июля 2019-го. Его последним клубом в карьере стал английский Вест Хэм, из которого он ушел 31 мая 2018-го. Год пробыв без команды Патрик решил, что пришло время попрощаться с профессиональным футболом.

К слову. За свою карьеру футболиста Патрик Эвра успел выиграть Лигу чемпионов с МЮ (2007/2008), стать 5-кратным чемпионом Англии, выиграть Клубный чемпионат мира с "красными дьяволами" и получить различные кубки в Италии и Франции с Ювентусом и Монако соответственно.

После чего подался заниматься смешанными единоборствами. Эвра тренируется под руководством Седрика Думбе.

Последний является бывшим кикбоксером, который начал свои выступления в Лиге профессиональных бойцов (PFL). На его счету 6 побед при одном поражении в семи боях. Интересно, что все победы Думбе были нокаутом.