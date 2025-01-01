Ден Рафаель поділився думками щодо можливого бою. Відомий інсайдер розповів, чи є шанс взагалі організувати бій Усик – Бєтербієв, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Рафаель про бій Усик – Бєтєрбієв

Олександр Усик виступає у надважкій вазі, тоді як Артур Бєтєрбієв всю кар'єру проводить у напівважкій вазі. Ден Рафаель зазначив за якої умови може відбутись поєдинок між боксерами.

Американський інсайдер зізнався, що хотів би побачити бій між українським чемпіоном та Бєтєрбієвим, зазначивши, що другому було б важко. Рафаель пригадав історію протистояння обох спортсменів.

На Олімпіаді у Лондоні, коли Олександр Усик виграв золото, він переміг Бетербієва. Я не вважаю, що цей бій відбудеться, що Усик спуститься, а Бетербієв підніметься у вазі. З іншого боку, Бетербієв часто б'ється в Ер-Ріяді, тому якщо Туркі Аль-Шейх захоче цей бій, тоді все звичайно все може статися,

– сказав Рафаель.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Бєтєрбієв переміг Бівола та став абсолютним чемпіоном світу у напівважкій вазі. Після чого він заговорив про бажання битись з українським чемпіоном.