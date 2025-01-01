Дэн Рафаэль поделился мыслями относительно возможного боя. Известный инсайдер рассказал, есть ли шанс вообще организовать бой Усик – Бетербиев, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Рафаэль о бое Усик – Бетербиев

Александр Усик выступает в супертяжелом весе, тогда как Артур Бетербиев всю карьеру проводит в полутяжелом весе. Дэн Рафаэль отметил при каком условии может состояться поединок между боксерами.

Американский инсайдер признался, что хотел бы увидеть бой между украинским чемпионом и Бетербиевым, отметив, что второму было бы трудно. Рафаэль вспомнил историю противостояния обоих спортсменов.

На Олимпиаде в Лондоне, когда Александр Усик выиграл золото, он победил Бетербиева. Я не считаю, что этот бой состоится, что Усик спустится, а Бетербиев поднимется в весе. С другой стороны, Бетербиев часто бьется в Эр-Рияде, поэтому если Турки Аль-Шейх захочет этот бой, тогда все конечно все может произойти,

– сказал Рафаэль.

Напомним, что в октябре 2024 года Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. После чего он заговорил о желании драться с украинским чемпионом.