Боксер розповів, чому поєдинок з американцем зірвався. Також спортсмен поділився планами на майбутнє, повідомляє 24 канал із посиланням на The Toma Todito Boxing Show.

Читайте також "Легендарний боксер": суперник Берінчика зізнався, що хоче битись з Ломаченком

Берінчик про бій зі Стівенсоном

Денис Берінчик відповів на запитання, що очікувати вболівальникам після протистояння з Кейшоном Девісом. "Український танк" також розповів про пропозиції на рахунок поєдинків за об'єднання титулів та грошових боїв.

У мене було й об'єднання титулів, і грошовий бій. Це з Шакуром Стівенсоном. Ми погодились битися з ним 21 лютого в Саудівській Аравії, але він відмовився. Але пропозиція була,

– розповів Берінчик.

"Український танк" зазначив, що бій із Шакуром Стівенсоном мав бути доволі цікавим. Серед переваг поєдинку з американцем боксер виділив гарні гроші, об'єднання титулів, а також зауважив, що Стівенсон непоганий боєць.

Нагадаємо, що Денис Берінчик буде битись 14 лютого з Кейшоном Девісом. Український боксер зустрінеться з американцем у головній події вечора боксу в Нью-Йорку на "Медісон-сквер-гарден".