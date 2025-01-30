Боксер рассказал, почему поединок с американцем сорвался. Также спортсмен поделился планами на будущее, сообщает 24 канал со ссылкой на The Toma Todito Boxing Show.

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Беринчик о бое со Стивенсоном

Денис Беринчик ответил на вопрос, что ожидать болельщикам после противостояния с Кейшоном Дэвисом. "Украинский танк" также рассказал о предложениях на счет поединков за объединение титулов и денежных боев.

У меня было и объединение титулов, и денежный бой. Это с Шакуром Стивенсоном. Мы согласились драться с ним 21 февраля в Саудовской Аравии, но он отказался. Но предложение было,

– рассказал Беринчик.

"Украинский танк" отметил, что бой с Шакуром Стивенсоном должен был быть довольно интересным. Среди преимуществ поединка с американцем боксер выделил хорошие деньги, объединения титулов, а также заметил, что Стивенсон неплохой боец.

Напомним, что Денис Беринчик будет драться 14 февраля с Кейшоном Дэвисом. Украинский боксер встретится с американцем в главном событии вечера бокса в Нью-Йорке на "Мэдисон-сквер-гарден".