Кілька "ходок": за що Денис Берінчик сидів у тюрмі

Денис Берінчик – український чемпіон із боксу в першій напівсередній вазі, який святкує своє 38-річчя 5 травня. Утім перед великими перемогами на професійному рингу в спортсмена було доволі "темне" минуле.

Ще коли Денис Берінчик був неповнолітнім, він мав кілька приводів у міліцію та навіть фактично сидів у тюрмі, повідомляє 24 Канал. В одному з інтерв'ю виданню vRINGe боксер пригадав "темні" сторінки своєї біографії.

Як юний боксер опинився в СІЗО?

Денис Берінчик пригадував, що в юності зібрав повний "джентельменський набір" статей Кримінального Кодексу України. Він зазначив, що коли йому було 15-16 років, то був бум ігрових автоматів. Юнак хотів ходити на дискотеки та заробляти гроші.

Тоді це можна було зробити способом "матеріального покарання" декого. Покаранням на матеріальні предмети, зокрема, телефони. Й ось одного разу Берінчик "поїхав" по телефон, за що отримав підозру в учиненні злочину, передбаченого Статтею 186.

Зверніть увагу! Стаття 186 Кримінального кодексу України визначає відповідальність за грабіж. Тобто, за відкрите викрадення чужого майна.

Потому, за словами Берінчика, він мав ще одне потрапляння в міліцію за розбій, передбачений Статтею 187 Кримінального кодексу України. Як він повідомив, тоді в тій ситуації їх було троє. Бились "три на три". Утім у підсумку довелось усіх порозтягувати.

І це ще не весь список "яскравої" тюремної біографії Берінчика. Ще в нього була "хуліганка". Як каже сам боксер, "повний набір джентльменських статтей". Утім через те, що Берінчик був неповнолітнім, йому вдалось уникнути більш серйозного покарання.

Скільки часу Берінчик провів у СІЗО?

Загалом Денис Берінчик провів 2 місяці в СІЗО для неповнолітніх і 2 місяці в СІЗО для дорослих. Він згадував, що в "дорослому СІЗО" в камері було близько 40 людей. Там йому відразу сказали, що він буде сидіти "на кормі" та "тягати коня".

Зверніть увагу! На тюремному слензі "корма" означає віконце для спілкування з камери.

Берінчик розповів, що ця роль йому давалась не дуже добре, бо він постійно забував, як кого звати. У камері він був найменший, тож, його називали "малий".

Між іншим своє кримінальне минуле український боксер одного разу зобразив своїм виходом на рингу. Загалом Берінчик любить дивувати фанів своїми появами на ринзі. Тож, одного разу його ніби вивели на ринг у наручниках, як ув'язненого.

