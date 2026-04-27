Українські боксери допомагають українцям, українським військовим, повідомляє 24 Канал. У цьому матеріалі зібрані історії 3 відомих боксерів, які долучились до волонтерського руху.

Як до допомоги Україні включився Тарас Шелестюк?

Український боксер Тарас Шелестюк ще у квітні 2022 року створив власну благодійну серію NFT, щоб допомогти Україні під час війни. Вона доступна на OpenSea.io. Продаж цієї серії буде використаний для допомоги українській армії.

Крім того, Шелестюк допоміг територіальній обороні, дітям і жителям, які постраждали від війни в Україні, яку спричинили російські загарбники. Також він відкривав збір на квадрокоптери, до якого долучився й сам виставивши на аукціон рукавичку з автографом Мейвезера.

Чому Денис Берінчик став волонтером?

Ще один український боксер Денис Берінчик ще на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони. Він розповідав, що хотів долучитись до війська ще в 2014 році, адже росіяни фактично одразу окупували його рідне місто Краснодон на Луганщині.

Наразі Берінчик активно займається волонтерством і долучився до війни своїм ім'ям і грошима. Він намагається закуповувати військовим на передову буквально все: генератори мавіки, допомагає родинам загиблих, займається ремонтом техніки тощо.

Чим Олександр Усик допомагає війську?

Олександр Усик на початку повномасштабного вторгнення також вступив до лав територіальної оборони. Потому він активно долучався до проєктів із відновлення та допомоги України. Зокрема, його першим проєктом стало відновлення будинку в Ірпені.

Коли він усе ж провів бій із Джошуа у 2022 році, то під час поєдинку боксеру вдалось зібрати 17 мільйонів гривень, які пішли на автівки для ЗСУ. Під час перших блекаутів Усик долучився до зборів на генератори. І досі він продовжує підтримувати військових, допомагає закривати їм збори, відвідує їх у госпіталях тощо.

