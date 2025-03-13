Берінчик переніс операцію після провального титульного бою: відео з лікарняної палати

Український боксер Денис Берінчик ліг на операційний стіл після титульного бою проти Кейшона Девіса. Українець показав, що довелось "ладнати" хірургам після програного поєдинку.

Денис Берінчик показав наслідки поєдинку проти Кейшона Девіса. За словами українського боксера, американський суперник під час поєдинку трохи зламав йому перегородку у носі.

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Наслідки бою проти Кейшона Девіса

У своєму інстаграмі Берінчик виклав відео, у якому звернувся до усіх своїх прихильників, пише 24 Канал. Ніс українця після операції був перебинтований. Однак Денис на тлі цього всього не втрачає позитивного настрою.

Зробили перегородку, ніс. Тому що з останнього поєдинку я його трішечки зламав. Всім сили, всім бокс. Краще боксу – тільки бокс,

– сказав Берінчик.

Відео Дениса Берінчика після операції

Нагадаємо що Берінчик провів титульний бій проти Девіса у ніч проти 15-го лютого 2025-го року на культовій арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Вже у четвертому раунді Кейшон оформив дострокову перемогу. Перед цим українець двічі побував у нокдауні, а з носа текла кров.

Берінчик втратив пояс чемпіона світу за версією WBO та статус непереможного боксера. Тепер за спиною 36-річного українця 19 перемог (9– нокаутом) у 20-ти боях. Кейшону Девісу не сподобався рівень боксу Берінчика, обізвавши його сміттям.