Тимчасовий чемпіон назвав потенційного суперника для Кличка

Володимир Кличко досі претендує на повернення у профі-ринг заради перевершення рекорду Джорджа Формана. Останній у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу.

Преса приписувала Володимиру Кличку різноманітних можливих суперників. Навіть подейкували про ймовірний титульний двобій проти Даніеля Дюбуа, у якого попереду реванш із Олександром Усиком.

Читайте також Усик розкрив важливу роль братів Кличків у його успішній кар'єрі

Кабаєл про можливого суперника для Кличка

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у хевівейті Агіт Кабаєл висловив свою думку щодо можливого камбек української легенди боксу у професійний ринг. Німецький боксер назвав ймовірного суперника для Кличка-молодшого, передає 24 Канал із посиланням на Sport.de.

Повернення Кличка активно обговорюється. Наскільки я знаю, цю тему не знято з порядку денного, її активно просувають. Потенційні суперники? Я чув ім'я Деонтея Вайлдера, але зараз це просто розмови у кулуарах, поки немає жодної конкретики,

– сказав Кабаєл.

Відзначимо, що Агіту пропонували побитись із Кличком. Але німець відмовився від пропозиції, попри хороші гроші.

Довідка. Володимир Кличко у професіоналах провів 69 боїв, у яких здобув 64 перемог (54 – нокаутом) при 5-ти поразках. Востаннє українець виходив у ринг 29 квітня 2017 року. Кличко-молодший зазнав поразки технічним нокаутом від британця Ентоні Джошуа. Це була друга поспіль поразка для Володимира.

До слова, Деонтей Вайлдер провів на профі-рингу 48 поєдинків – 43 звитяги (42 – нокаутом), одна поразка та нічия із Тайсоном Ф'юрі (перший бій у трилогії).