"Бронзовий бомбардувальник" розповів, скільки боїв хоче провести у 2025 році
- Деонтей Вайлдер планує провести три бої у 2025 році, один з яких відбудеться за межами США.
- Вайлдер не виключає зустріч з Ентоні Джошуа, але вона ймовірно відбудеться після 2025 року.
- Останній раз Вайлдер перемагав у 2022 році, маючи загальний рекорд 43 перемоги та 4 поразки.
Американський боксер Деонтей Вайлдер прокоментував своє повернення у ринг після річної перерви. "Бронзовий бомбардувальник" розповів про підготовку до наступних поєдинків.
Деонтей Вайлдер востаннє виходив у профі-ринг ще 1 червня 2024-го року, коли програв китайському супертяжу Чжану Чжілею. Повернення "Бронзового бомбардувальника" повинно було відбутись наприкінці квітня поточного року, але двобій проти Кьортіса Гарпера був скасований.
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Плани Вайлдера на 2025-й рік
Зірковому боксеру підшукали іншого суперника, але повернення у ринг довелось відтермінувати до червня. 27-го числа того місяця Вайлдер поб'ється проти земляка Тайрелла Ентоні Херндона.
Цікаво, що цей двобій буде не єдиним для Деонтея у цьому році. Вайлдер розповів, скільки поєдинків у нього заплановані на поточний рік, пише 24 Канал із посиланням на 78SPORTSTV.
У планах Вайлдера проведення трьох боїв у 2025-му році, один із яких буде "великим" за межами США. Щоправда, це не буде зустріч із Ентоні Джошуа.
Деонтей не виключає факту бою проти Ей Джея, але не у 2025-му році. Можливо, боксери зійдуться у ринзі у наступному році.
- Відзначимо, що востаннє Вайлдер перемагав восени 2022-го року, коли нокаутував у першому раунді фіна Роберта Геленіуса. Після чого зазнав поразок від Джозефа Паркера та Чжана Чжілея.
- Наразі за спиною Деонтея 48 боїв у професіоналах, у яких він оформив 43 перемоги (42 – нокаутом) та зазнав 4-х поразок. Перша битва у трилогії проти Тайсона Ф'юрі закінчилась нічиєю.