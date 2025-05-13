Зірковий боксер пригадав минулі поєдинки. Зокрема, Деонтей Вайлдер назвав найулюбленіший нокаут у кар'єрі, пише 24 канал із посиланням на SecondsOut.

Читайте також Зірковий боксер підтвердив проведення перемовин щодо бою проти ексчемпіона UFC

Вайлдер пригадав минуле

"Бронзовий бомбардувальник" зазначив, що в його кар'єрі було чимало яскравих перемог. Проте своїм найулюбленішим нокаутом вважає звитягу над Домініком Брізілом у 2019 році.

Я думаю, що нокаут у бою з Домініком Бризилом завжди буде моїм коханим через напругу та історію, яка до нього привела. Мені дійсно брехали про багато речей, і, знаєте, люди намагаються перенести мій характер у бокс і на прес-конференції, намагаються судити мене з того, ким я є,

– сказав Вайлдер.

Вайлдер нокаутував Брізіла: дивіться відео

Нагадаємо, що наступний бій Деонтей Вайлдер проведе 27 червня 2025 року. Зірковий американський боксер битиметься проти Тіррелла Герндона.