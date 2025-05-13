Звездный боксер вспомнил прошлые поединки. В частности, Деонтей Уайлдер назвал самый любимый нокаут в карьере, пишет 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Уайлдер вспомнил прошлое

"Бронзовый бомбардировщик" отметил, что в его карьере было немало ярких побед. Однако своим любимым нокаутом считает победу над Домиником Бризилом в 2019 году.

Я думаю, что нокаут в бою с Домиником Бризилом всегда будет моим любимым из-за напряжения и истории, которая к нему привела. Мне действительно врали о многих вещах, и, знаете, люди пытаются перенести мой характер в бокс и на пресс-конференции, пытаются судить меня с того, кем я есть,

– сказал Уайлдер.

Уайлдер нокаутировал Бризила: смотрите видео

Напомним, что следующий бой Деонтей Уайлдер проведет 27 июня 2025 года. Звездный американский боксер сразится против Тиррелла Герндона.