"Бронзовий бомбардувальник" пригадав найулюбленіший нокаут у кар'єрі: брутальне відео

Деонтей Вайлдер за свою кар'єру провів чимало яскравих поєдинків. Наразі американець готується до проведення наступного бою. Проте "Бронзовий бомбардувальник не забуває про минулі звитяги.

Зірковий боксер пригадав минулі поєдинки. Зокрема, Деонтей Вайлдер назвав найулюбленіший нокаут у кар'єрі, пише 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Вайлдер пригадав минуле

"Бронзовий бомбардувальник" зазначив, що в його кар'єрі було чимало яскравих перемог. Проте своїм найулюбленішим нокаутом вважає звитягу над Домініком Брізілом у 2019 році.

Я думаю, що нокаут у бою з Домініком Бризилом завжди буде моїм коханим через напругу та історію, яка до нього привела. Мені дійсно брехали про багато речей, і, знаєте, люди намагаються перенести мій характер у бокс і на прес-конференції, намагаються судити мене з того, ким я є,

– сказав Вайлдер.

Вайлдер нокаутував Брізіла: дивіться відео

Нагадаємо, що наступний бій Деонтей Вайлдер проведе 27 червня 2025 року. Зірковий американський боксер битиметься проти Тіррелла Герндона.