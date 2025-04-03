"Захищатиме свій титул проти мене": Чісора пояснив, чому він буде битись із Дюбуа

Дерек Чісора готується до завершення боксерської кар'єри. Ветеран хевівейту планує провести ювілейний 50 поєдинок та покинути професійний ринг.

Чісора назвав наступного суперника, з яким розділить ринг. Дерек заявив, що битиметься проти Даніеля Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Чісора про бій проти Дюбуа

Дерек Чісора вважає, що бій проти Даніеля Дюбуа збере повний "Вемблі". Британець пояснив, чому саме він битиметься проти "Динаміта". На його думку, Олександр Усик зустрінеться з Джозефом Паркером.

Я хочу провести бій за титул чемпіона світу з Дюбуа на "Вемблі". Я знаю, що Даніель відмовився від бою з Джозефом Паркером, але він вчиться. Він хороший боєць, який зараз вчиться ремеслу. Він буде захищати свій титул проти мене, тому що я знаю, що Джозеф Паркер хоче битися за титул WBO з Олександром Усиком,

– сказав Чісора.

Зазначимо, що востаннє Дерек Чісора бився проти Отто Валліна у лютому 2025 року. Британський ветеран здолав потужного шведа одноголосним рішенням суддів.

Всього за свою кар'єру Дерек Чісора провів 49 поєдинків у професійному ринзі. На рахунку досвідченого боксера 36 перемог (23 – нокаутом) та зазнав 13 поразок.