Дерек Чісора зовсім скоро повернеться у професійний ринг. Британський боксер проведе ювілейний 50-й бій у кар'єрі.

Дерек Чісора знову битиметься наприкінці 2025 року. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на допис британського боксера в інстаграмі.

Коли битиметься Чісора?

Британський боксер повідомив, коли проведе 50-й ювілейний бій у кар'єрі. Дерек Чісора заявив, що його поєдинок відбудеться 13 грудня 2025 року.

Поєдинок відбудеться в межах боксерського шоу Queensberry Promotions. Спортивне шоу прийматиме "Co-op Live Arena" в Манчестері.

Дозвольте мені дещо вам сказати. Ми повертаємося до Манчестера, 13 грудня, «Шлях до 50». Тож бронюйте готелі, бронюйте ресторани, ми з Queensberry приїдемо, щоб завершити це в Манчестері. Суперник буде оголошений найближчим часом. У мене вже він був, але великий бос забрав його. Не можна сперечатися, коли великий бос говорить, що хоче, тому так сталося,

– сказав Чісора.

Раніше Спенсор Браун в інтерв'ю Boxing News+ називав можливих суперників Дерека Чісори. Промоутер заявив, що це може бути Даніеля Дюбуа, який програв Олександру Усику у реванші 19 липня 2025 року.

Що відомо про Чісору?