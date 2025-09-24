Екссуперник Усика анонсував дату свого ювілейного бою: коли відбудеться поєдинок
- Дерек Чісора проведе свій 50-й ювілейний бій наприкінці 2025 року.
- Поєдинок відбудетья на "Co-op Live Arena" в Манчестері.
Дерек Чісора зовсім скоро повернеться у професійний ринг. Британський боксер проведе ювілейний 50-й бій у кар'єрі.
Дерек Чісора знову битиметься наприкінці 2025 року. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на допис британського боксера в інстаграмі.
Коли битиметься Чісора?
Британський боксер повідомив, коли проведе 50-й ювілейний бій у кар'єрі. Дерек Чісора заявив, що його поєдинок відбудеться 13 грудня 2025 року.
Поєдинок відбудеться в межах боксерського шоу Queensberry Promotions. Спортивне шоу прийматиме "Co-op Live Arena" в Манчестері.
Дозвольте мені дещо вам сказати. Ми повертаємося до Манчестера, 13 грудня, «Шлях до 50». Тож бронюйте готелі, бронюйте ресторани, ми з Queensberry приїдемо, щоб завершити це в Манчестері. Суперник буде оголошений найближчим часом. У мене вже він був, але великий бос забрав його. Не можна сперечатися, коли великий бос говорить, що хоче, тому так сталося,
– сказав Чісора.
Раніше Спенсор Браун в інтерв'ю Boxing News+ називав можливих суперників Дерека Чісори. Промоутер заявив, що це може бути Даніеля Дюбуа, який програв Олександру Усику у реванші 19 липня 2025 року.
Що відомо про Чісору?
Френк Воррен розповів, чи реальний бій між Дереком Чісорою та Олександром Усиком. Зокрема, промоутер висловився, за якої умови поєдинок можливий.
Дерек Чісора зазіхнув на титул Олександра Усика. Британський боксер хоче побитися з Джозефом Паркером, якщо українець звільнить чемпіонський пояс WBO.
Дерек Чісора за свою кар'єру провів 49 боїв. Британець має у своєму активі 36 перемог та 13 поразок.