Дерек Чисора совсем скоро вернется в профессиональный ринг. Британский боксер проведет юбилейный 50-й бой в карьере.

Дерек Чисора снова будет драться в конце 2025 года. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сообщение британского боксера в инстаграме.

Когда будет драться Чисора?

Британский боксер сообщил, когда проведет 50-й юбилейный бой в карьере. Дерек Чисора заявил, что его поединок состоится 13 декабря 2025 года.

Поединок состоится в рамках боксерского шоу Queensberry Promotions. Спортивное шоу будет принимать "Co-op Live Arena" в Манчестере.

Позвольте мне кое-что вам сказать. Мы возвращаемся в Манчестер, 13 декабря, "Путь к 50". Так что бронируйте отели, бронируйте рестораны, мы с Queensberry приедем, чтобы завершить это в Манчестере. Соперник будет объявлен в ближайшее время. У меня уже он был, но большой босс забрал его. Нельзя спорить, когда большой босс говорит, что хочет, поэтому так произошло,

– сказал Чисора.

Ранее Спенсор Браун в интервью Boxing News+ называл возможных соперников Дерека Чисоры. Промоутер заявил, что это может быть Даниэля Дюбуа, который проиграл Александру Усику в реванше 19 июля 2025 года.

Что известно о Чисоре?