Ветеран боксу обрав сенсаційних боксерів, які могли б перемогти Усика
- Дерек Чісора заявив, що він та Кабаєл єдині, хто може перемогти Олександра Усика, незважаючи на свою поразку у 2020 році.
- Наступним суперником Чісори стане Джарелл Міллер, бій заплановано на 13 грудня, контракт вже підписаний.
Британський ветеран боксу Дерек Чісора припустив, хто б міг завдати перших поразок у кар'єрі Олександра Усика. 41-річний боксер зробив самовпевнену заяву.
Досвідчений боксер гадає, що саме він міг би здолати Олександра Усика. Таку сміливу заяву Дерек Чісора зробив попри поразку від непереможного українця вкінці жовтня 2020-го року, пише 24 Канал із посиланням на спільне інтерв'ю двох ютуб-каналів The Sun Sport і DAZN Boxing.
Хто б переміг Усика на думку Чісори?
Британець навіть після 5-ти років не може змиритись із поразкою від Усика. Дерек досі впевнений, що тоді у 2020-му переміг Олександра, але судді просто не віддали йому звитягу: 117 – 112 та 115 – 113 (двічі) на користь українського чемпіона.
Я знаю, як Олександр діє, як він працює. Я не бачу нікого, окрім себе – мушу трохи похвалитися, так – і Кабаєла. Думаю, ми єдині два бійці, які справді можуть перемогти Олександра. Він мене не побив. Я виграв той бій, мені його просто не віддали,
– заявив Чісора.
До слова. Бій Усик – Чісора відбувся на лондонській арені "Вемблі". Український боксер виграв титул чемпіона WBO Inter-Continental у важкій вазі, яким володів на момент бою Дерек.
Нещодавно видання No Smoke Boxing назвало наступного суперника Чісори. За їх інформацією, Дерек зустрінеться у своєму ювілейному 50-му бою проти Джарелла Міллера. Начебто контракт про поєдинок вже підписаний, а бій запланований на 13 грудня.
Раніше стало відомо, що Чісора відмовився від бою проти Мозеса Ітауми. Йому пропонували два мільйони, які не влаштували досвідченого британця.
Що відомо про Дерека Чісору?
Востаннє Чісора виходив у ринг в лютому 2025-го, коли несподівано здолав молодшого за себе шведа Отто Валліна за одноголосним рішенням суддів. Після чого влаштував голосування на свого наступного суперника прямо на рингу. Серед зображень були Олександр Усик, Даніель Дюбуа та Ентоні Джошуа. Глядачі у залі обрали Усика.
Дерек отримав виклик на бій від китайського гіганта Чжана Чжілея.
За спиною Чісори 36 перемог (23 – нокаутом) та 13 поразок на профі-рингу (дані BoxRec).
В оновленому рейтингу IBF Чісора посідає друге місце. Британець нікому не поступився, адже перша позиція у рейтингу є вакантною.