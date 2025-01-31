"Хоче курити траву": екссуперник Усика видав дивне рішення про закінчення кар'єри Ф'юрі

На початку 2025-го року Тайсон Ф'юрі несподівано для усіх оголосив про закінчення кар'єри. Рішення "Циганського короля" прокоментував британський супертяж Дерек Чісора.

Британський боксер розповів, чому Тайсон Ф'юрі вирішив покінчити із професійним боксом. За словами Дерека Чісори, "Циганський король" полюбляє курити траву та вживати алкогольні напої. Тому і вирішив повішати рукавички на цвях, пише 24 Канал із посиланням на iFL TV.

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Чісора попросив дати спокій Ф'юрі

Чісора попросив дати Ф'юрі спокійно насолодитись життям без професійного рингу та проведеним часом у колі родини.

Якщо чесно, Ф'юрі хоче покурити траву, і щоб йому дали спокій. Того він і завершив. Він курить траву. Коли він перестане курити траву, він повернеться і буде битися. Він довго біг, втомився, а зараз насолоджується життям і випивкою. Просто дайте йому спокій. Дозвольте йому жити в мирі та насолоджуватися батьківством,

– заявив Чісора.

Рішення про закінчення кар'єри Тайсон прийняв після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му році. Ф'юрі двічі програв українцю за рішенням суддів.

Ф'юрі не став чекати бою з Ентоні Джошуа. Тому промоутер Ей Джея дав Тайсону 3-4 тижні на роздуми. Однак за словами промоутера Тайсона Френка Воррена, найближчим часом Ф'юрі не повернеться у бокс.

Нагадаємо, що Чісора теж бився проти Усика. Було це 31 жовтня 2020 року у лондонському "Вемблі". Боксери видали увесь 12-раундовий двобій, а переможцем за одноголосним рішенням суддів став Усик.