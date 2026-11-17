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Свої думки він озвучив під час спілкування із журналістами разом з ексчемпіоном світу Тоні Белью. Спочатку Белью та Чісора ввічливо вказали один на одного, визнавши заслуги колеги та силу самого Усика.

Дерек Чісора грубо висловився про Усика

Проте згодом діалог перейшов у різку форму.

Він дав йому чудовий бій. Ми всі виклалися на повну. Але знаєте що? Усик переміг нас усіх– зазначив Белью.

Після цього Чісора не стримав емоцій та перейшов на нецензурну лексику. Британець заявив, що Усику час завершувати кар'єру, оскільки він уже переміг усіх топсуперників, і знову закликав українця вирушити на фронт.

Він переміг нас усіх. Та пішов він н***й, цей виродок. Навіть не будемо про нього говорити. Йому треба зав'язувати з боксом, іти на передову і воювати. Але він не піде, бо він – сцикло– випалив Чісора.

Така риторика викликала обурення навіть у Белью, який перебив співвітчизника словами: "Ой, та це взагалі не повинно продовжуватись. Це огидно".

Скандальні заяви Чісори

Це вже не перший подібний випад з боку Чісори. У листопаді він уже закликав Усика "зашнурувати черевики, стулити пельку та йти воювати в Україні". На думку британця, українець навмисно шукає нові поєдинки на рингу, щоб уникнути передової. Водночас позиція самого Чісори щодо російсько-української війни викликає чимало запитань: у липні боксер відвідав турнір у Москві, після чого публічно захоплювався рівнем життя в столиці країни-агресора попри міжнародні санкції.

Цікаво, що попри його висловлювання щодо війни, у спортивному плані Чісора називає Усика найвеличнішим боксером усіх часів та ставить його в один ряд із Мухаммедом Алі. Щоправда, у разі повернення українця в крузервейт британець прогнозує йому поразку через зміну тренерського штабу.

Нагадаємо, Усик перемагав обох британських боксерів. У листопаді 2018 року українець нокаутував Белью у восьмому раунді. У жовтні 2020 року в Лондоні Усик здолав Чісору одноголосним рішенням суддів за підсумками 12 раундів.