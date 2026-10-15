Ф'юрі та Джошуа зазнали критики через ситуацію з Усиком

Британський надважковаговик Дерек Чісора поділився прогнозом на бій між колишніми чемпіонами світу Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. На його думку, Джошуа здобуде перемогу нокаутом у шостому раунді.

Крім того, Чісора розкритикував рішення розігрувати в цьому протистоянні титул суперчемпіона WBA. Про це повідомляє Fight Hub TV.

Чісора назвав переможця бою Джошуа – Ф'юрі

Він вважає, що обидва британці мають битися за звання чемпіона Великої Британії, а не претендувати на статус суперчемпіона.

Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі повинні битися за титул чемпіона Великої Британії. Це два британські боксери, які подарували нам неймовірні вечори. Але потім обидва двічі програли головному чемпіону дивізіону – Олександру Усику, після чого певний час не виходили на ринг,

– заявив Чісора.

Британець також висловив невдоволення останніми виступами обох ексчемпіонів, поставивши під сумнів їхні шанси на престижний титул.

Обидва не показали нічого особливого у своїх останніх поєдинках, а тепер ми маємо розігрувати між ними пояс суперчемпіона WBA? Чому? Які з них суперчемпіони, якщо вони обидва двічі не змогли перемогти найсильнішого боксера дивізіону? Це просто нісенітниця,

– наголосив боксер.

Попри критику, Чісора переконаний, що фаворитом майбутнього протистояння є Джошуа. На запитання про те, як завершиться бій, він відповів однозначно: "Нокаутом у шостому раунді".

Нагадаємо, поєдинок Джошуа – Ф'юрі запланований на 11 грудня на стадіоні Principality у Кардіффі.

У 2024 році Ф'юрі двічі зустрічався з українцем Олександром Усиком і в обох поєдинках зазнав поразки. Джошуа також двічі програв Усику. Наразі обговорюється можливість проведення третього бою між українським боксером і Ф'юрі.

До майбутньої дуелі Джошуа та Ф'юрі підходять після проміжних перемог у липні: Тайсон переміг Маріуша Ваха, а Ентоні нокаутував Крістіана Пренгу.