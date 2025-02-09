Чісора не стримав сліз перед прощальним боєм у Великій Британії: емоційне відео

У ніч проти 9-го лютого (в Україні) Дерек Чісора провів бій проти Отто Валліна на арені "Co-op Live" в англійському Манчестері. Перед поєдинком камери спіймали прибуття ветерана боксу на арену.

41-річний Дерек Чісора не стримав сліз під час прибуття на британську арену. Бій проти Отто Валліна для ветерана боксу став останнім для нього у рідній Великій Британії, повідомляє 24 Канал.

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Сентиментальний Чісора

Дерек намагався закрити рукою свої заплакані очі та відійти далі від камер.

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"Останній танець" Чісори у Великій Британії став дуже ефектним та точно сподобався уболівальникам. Дерек домінував протягом усього бою та у 9-му раунді відправив Валліна у нокдаун. Із якого швед вийшов та продовжив бій, який тривав усі 12 раундів. Судді за одноголосним рішенням віддали перемогу Чісорі – 114-112, 116-110, 117-109.

Наступний бій Дерека стане для нього ювілейним – 50-м у професіоналах.