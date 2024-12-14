Забув поразку у 2020-му: британський боксер видав шокуючу заяву про перемогу над Усиком

Поки усі роблять прогнози на переможця реваншу Усик – Ф'юрі, Дерек Чісора вирішив виділитись та заговорив про перемогу над українським чемпіоном світу. Британець вважає, що завдав би поразки Олександру.

40-річний британський боксер видав зухвалу заяву про перемогу, у яку вірить лише сам Чісора. Дерек запевнив, що переміг би Усика, але при цьому віддав би Олександру хоча б один раунд, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut.

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Самовпевнена заява Чісори

Схоже, що Чісора забув ту беззубу поразку, яку українець йому завдав у 31 жовтня 2020-го року. Минуло лише чотири роки, а Дерек вже будує нереальні мрії.

Також британець не виключив, що у майбутньому може провести ще один двобій проти українського чемпіона.

Я б переміг його. Скільки раундів я програв йому? Один? Точно. Можливо, це буде мій 50-й бій, хто знає,

– заявив Чісора.

Довідка. Бій Усик – Чісора повинен був відбутись у травні 2020-го, але через пандемію коронавірусу був перенесений на осінь того ж року. Поєдинок на лондонському стадіоні "Вемблі" тривав усі 12 раундів, а Олександр здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів.

Вже 21 грудня цього 2024-го року Усик зійдеться у реванші із Тайсоном Ф'юрі. Їх зустріч знову відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Боксери 12 грудня закінчили свої тренувальні табори та вирушили до місця проведення поєдинку. В Україні другу зустріч Усика та Ф'юрі можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO у ніч із 21-го на 22-ге грудня.

Перший поєдинок закінчився перемогою Усика за роздільним рішенням суддів. Ще перед реваншем "Циганський король" вже заявив, що хоче влаштувати трилогію в історії протистояння проти Олександра.