"Хоч 10 років тренуйся": британський боксер зробив відверту заяву про Усика

Британський боксер Девід Аллен став на захист тренерів, яких звинувачують у невдалих виступах їхніх підопічних. Як приклад він згадав українського спортсмена Олександра Усика.

За його словами, навіть співпраця з найкращими наставниками світу не гарантувала б йому перемоги над непереможним українцем. Про це він заявив у розмові на ютуб-каналі The Stomping Ground.

Аллен пояснив, чому талант боксера важливіший за тренера

За словами Аллена, результат у боксі значною мірою залежить від природного таланту та фізичних даних спортсмена, а не лише від рівня його наставника.

Дайте мені Фредді Роуча, Емануеля Стюарда й Едді Фатча, нехай вони тренують мене хоч 10 років – я все одно не переможу Олександра Усика. Бо в мене немає такого таланту. У мене немає тих природних атлетичних даних,

– заявив британський боксер.

Аллен також наголосив, що вважає несправедливою критику тренера Бена Девісона. На його думку, навіть зміна наставника не обов'язково вплинула б на результат поєдинку Даніеля Дюбуа.

Навіть якби в куті Дюбуа ми поміняли Дона Чарльза на Бена Девісона – він усе одно виграв би бій. Великі тренери – поняття відносне,

– зазначив він.

Британець пояснив свою позицію власним досвідом роботи з боксерами різного рівня. Він переконаний, що здібні спортсмени мають більше шансів на успіх незалежно від того, хто саме їх тренує, тоді як обмежені природні можливості не завжди можна компенсувати навіть найкращою підготовкою.

Плани Олександра Усика

Професійний рекорд українця становить 25 перемог, з яких 16 нокаутом, без жодної поразки. Олександр довів свою майстерність як у першій важкій, так і в надважкій вазі, ставши одним із найуспішніших боксерів сучасності.

Серед можливих наступних суперників Усика розглядають Тайсона Ф'юрі, з яким українець може провести третій поєдинок, а також Давіда Бенавідеса, який запропонував Олександру повернутися до крузервейту заради масштабного об'єднавчого протистояння.