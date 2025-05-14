Чісора назвав єдиного боксера, який би здолав Усика

Британський ветеран боксу Дерек Чісора заговорив про непереможність Олександра Усика. Відомий боксер назвав бійця, якому до снаги було б перемогти українського чемпіона світу.

Британський боксер взяв до уваги колишнього суперника Володимира Кличка. Мова йде про праймового Девіда Хея, інформує 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

Цікаво Усик відповів на пропозицію провести третій бій проти Ф'юрі: що сказав чемпіон

Хто б переміг Олександра Усика

Девід Хей – 44-річний колишній боксер із Великої Британії, який запам'ятався своєю скандальною поведінкою у сторону братів Кличків. Востаннє Хей виходив у ринг у травні 2018-го року, коли програв у реванші Тоні Белью. Відтоді у статистиці Девіда 28 перемог (26 – нокаутом)і 4 поразки у 32-х боях.

2 липня 2011-го Хей побився із Володимиром Кличком та програв українцю у німецькому Гамбурзі.

До слова. Дерек Чісора на прощальний двобій обирав серед трьох бажаних боксерів, серед яких було ім'я Усика.

Нагадаємо, що вже 19 липня 2025 року Олександр Усик проведе реванш із Даніелем Дюбуа у Лондоні. На кону поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. У першому бою тріумфував українець технічним нокаутом у 9-му раунді у Вроцлаві.

Відтоді Дюбуа провів три переможні бої, а Усик двічі здолав Тайсона Ф'юрі.