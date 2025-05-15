Відомий британський боксер назвав бажаних суперників

Ділліан Вайт відновлюється після травми, яку отримав навесні цього року. Британський боксер висловився стосовно повернення на профі-ринг.

Зокрема, Вайт назвав бажаних суперників для наступного бою. Ділліан виділив чотирьох зірок сучасного надважкого дивізіону, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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З ким хоче битись Вайт

Ділліан Вайт назвав, що він хотів би побитись з ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа. Британський боксер наголосив, що у них з Ей Джеєм давнє суперництво та йому подобається битись із земляком.

Серед списку бажаних суперників Вайта також є Джозеф Паркер, Філіп Хргович. Також Ділліан наголосив, що повертається Деонтей Вайлдер.

Я просто хочу зустрічатися з найкращими. Із задоволенням прийняв би реванш із Паркером або третій бій із Джошуа (боксери провели один бій у профі та один у любителях – 24 канал),

– сказав Вайт.

Нагадаємо, що Ділліан Вайт знову з'явиться у ринзі 7 червня 2025 року. Британець битиметься в андеркарді поєдинку Фабіо Вордлі – Джастіс Гані, суперник наразі невідомий.

Ділліан Вайт нещодавно мав битись проти Джо Джойса. Проте британський боксер відмовився від поєдинку, адже отримав травму пальця.