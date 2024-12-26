"Задушить їх менш ніж за хвилину": боєць ММА назвав бійця, який може повалити Усика та Ф'юрі

Боєць змішаних єдиноборств Діллон Деніс видав гучну заяву щодо проведеного реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Американець несподівано розніс бокс та другий бій Усика проти Ф'юрі.

На акаунті Діллона Деніса у соцмережі Х з'явилась публікація, у якій американський боєць знецінив реванш Усика та Ф'юрі. Він загалом не бачить сенсу у боксі, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Усик – Ф'юрі 2: з'явилось повне відео реваншу

Не бачив сенсу у проведеному реванші Усик – Ф'юрі

Боєць Bellator Деніс запевнив, що колишній чемпіон світу у UFC Деметріус Джонсон міг би легко повалити Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

Який сенс у боксі, якщо Деметріус Джонсон може повалити Тайсона Ф'юрі чи Олександра Усика і задушити їх менш ніж за хвилину у реальному бою?

– написав Діллон Деніс.

Цікаво, що цей американський боєць має досвід виступів на професійному ринзі. Діллон Деніс провів три поєдинки у боксі, у яких здобув дві перемоги.

Нагадаємо, що Усик двічі переміг Ф'юрі у 2024-му році. У травні українець завдав Тайсону першої поразки у кар'єрі (за роздільним рішенням суддів). А от реванш відбувся 21 грудня. У ньому усі троє суддів одноголосно віддали звитягу Олександру – тричі 116-112.