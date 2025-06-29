Тренер Дюбуа в одіозному стилі обізвав Усика клоуном

Вже 19 липня Даніель Дюбуа спробує взяти реванш в Олександра Усика у Лондоні. Напередодні бою наставник "Динаміта" Дон Чарльз прокоментував словесну перепалку між його підопічним та українським чемпіоном.

Дон Чарльз прокоментував поведінку Олександра Усик. Тренер Даніеля Дюбуа наголосив на тому, що вони просто зачепили українця за живе, тому Усик поводився нехарактерно для себе, передає 24 Канал із посиланням на Queensberry Promotions.

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Чарльз про нехарактерну поведінку Усика

Наставник британського боксера порівняв Усика із клоуном чи танцюристом, який грає цю роль. Дон пообіцяв більше не вдаватись у подробиці щодо цієї перепалки. Водночас тренер Дюбуа запевнив, що вони добре проаналізують Олександра та завдадуть йому дебютної поразки на профі-рингу.

Він жартував, йому подобається грати роль клоуна, фокусника, він танцюрист і все таке. Він ніби змінює кольори. В глибині душі він знає, що ми його розгадали його, бо, як я сказав, він як хамелеон, який змінює кольори, щоб влитися в середовище. Він знає, що ми розгадали його. Всі ці акторські ігри він використовує як димову завісу, щоб приховати те, що насправді відбувається,

– заявив Чарльз.

Нагадаємо, що Дюбуа продовжує переконувати усіх у своїй перемозі в майбутньому реванші 19 липня. На кону другого бою боксерів стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

До слова. Перший бій залишився за Усиком. Олександр переміг технічним нокаутом у 9-му раунді у Вроцлаві (Польща). По ходу 5-го раунду Дюбуа пробив нижче пояса українця, після чого той опинився на настилі рингу.

Цікаво, що Дюбуа і його команда впевнені, що удар у тому 5-му раунді був за усіма правилами боксу, а Усик просто симулював. Для Усика наступний бій стане 24-м у професіоналах. У попередніх поєдинках Олександр оформив 23 перемоги (14 – нокаутом).