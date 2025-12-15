Повернення Ф'юрі під питанням: у сім'ї боксера виступили проти бою британця

Тайсон Ф'юрі може повернутися на професійний ринг. Ба більше, "Циганський король" має наміри провести трилогію з Олександром Усиком.

Проте мегафайт між українським та британським боксерами може зірватися. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Чому Ф'юрі може не побитися з Усиком?

Френк Воррен висловився про майбутнє Ф'юрі у боксі. Зі слів промоутера "Циганського короля", його дружина наполягає на тому, щоб він більше не з'являвся у рингу.

Періс Ф'юрі вважає, що її чоловік вже заробив хороші статки і не повинен більше ризикувати власним здоров'ям. Промоутер зазначив, що боксер враховує думку дружини, але остаточне рішення залишається саме за Тайсоном.

Відзначимо, що нещодавно з'явилася інформація про те, що Ф'юрі проведе один із найбільших боїв в історії. На фанатів боксу очікує великий поєдинок "Циганського короля" проти Ентоні Джошуа.

Що відомо про бій Ф'юрі – Джошуа?

Авторитетний журнал The Ring повідомив про те, що Ф'юрі повернеться у профі-ринг. Бій з Джошуа може відбутися у 2026 році, очоливши вечір боксу Riyadh Season.

Проте перед цим боксери проведуть ще окремі поєдинки. Нагадаємо, що Джошуа битиметься 19 грудня 2025 року проти Джейка Пола.

Що відомо про повернення Ф'юрі?