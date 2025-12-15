Возвращение Фьюри под вопросом: в семье боксера выступили против боя британца

Тайсон Фьюри может вернуться на профессиональный ринг. Более того, "Цыганский король" намерен провести трилогию с Александром Усиком.

Однако мегафайт между украинским и британским боксерами может сорваться. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Почему Фьюри может не подраться с Усиком?

Фрэнк Уоррен высказался о будущем Фьюри в боксе. По словам промоутера "Цыганского короля", его жена настаивает на том, чтобы он больше не появлялся в ринге.

Пэрис Фьюри считает, что ее муж уже заработал хорошее состояние и не должен больше рисковать собственным здоровьем. Промоутер отметил, что боксер учитывает мнение жены, но окончательное решение остается именно за Тайсоном.

Отметим, что недавно появилась информация о том, что Фьюри проведет один из крупнейших боев в истории. Фанатов бокса ожидает большой поединок "Цыганского короля" против Энтони Джошуа.

Что известно о бое Фьюри – Джошуа?

Авторитетный журнал The Ring сообщил о том, что Фьюри вернется в профи-ринг. Бой с Джошуа может состояться в 2026 году, возглавив вечер бокса Riyadh Season.

Однако перед этим боксеры проведут еще отдельные поединки. Напомним, что Джошуа будет драться 19 декабря 2025 года против Джейка Пола.

Что известно о возвращении Фьюри?