Укр Рус
Fight News 24 Новости бокса Возвращение Фьюри под вопросом: в семье боксера выступили против боя британца
15 декабря, 11:38
2

Возвращение Фьюри под вопросом: в семье боксера выступили против боя британца

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Тайсон Фьюри может не вернуться на ринг из-за возражений его жены, которая не хочет, чтобы он рисковал здоровьем.
  • Фьюри планирует вернуться на ринг в бою против Энтони Джошуа, который может состояться в 2026 году.

Тайсон Фьюри может вернуться на профессиональный ринг. Более того, "Цыганский король" намерен провести трилогию с Александром Усиком.

Однако мегафайт между украинским и британским боксерами может сорваться. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Читайте также 52-летний "Президент" бросил вызов Усику: что известно о битве, которая может состояться в Киеве

Почему Фьюри может не подраться с Усиком?

Фрэнк Уоррен высказался о будущем Фьюри в боксе. По словам промоутера "Цыганского короля", его жена настаивает на том, чтобы он больше не появлялся в ринге.

Пэрис Фьюри считает, что ее муж уже заработал хорошее состояние и не должен больше рисковать собственным здоровьем. Промоутер отметил, что боксер учитывает мнение жены, но окончательное решение остается именно за Тайсоном.

Отметим, что недавно появилась информация о том, что Фьюри проведет один из крупнейших боев в истории. Фанатов бокса ожидает большой поединок "Цыганского короля" против Энтони Джошуа.

Что известно о бое Фьюри – Джошуа?

Авторитетный журнал The Ring сообщил о том, что Фьюри вернется в профи-ринг. Бой с Джошуа может состояться в 2026 году, возглавив вечер бокса Riyadh Season.

Однако перед этим боксеры проведут еще отдельные поединки. Напомним, что Джошуа будет драться 19 декабря 2025 года против Джейка Пола.

Что известно о возвращении Фьюри?

  • Фьюри в прошлом году дважды проиграл Усику. После второго поражения "Цыганский король" неожиданно решил завершить карьеру.

  • Однако недавно он назвал условие, при котором вернется на профессиональный ринг. Британский боксер хочет получить достойное предложение относительно следующего поединка.

  • Также Фьюри определился с желаемым соперником в следующем бою. Он хочет подраться с британским чемпионом мира, который должен был встретиться с Усиком.