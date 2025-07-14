Кохана українського боксера у своєму інстаграмі опублікувала добірку відвертих фото. Катерина Усик знову постала перед камерою у пікантному образі, повідомляє 24 канал.

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Розкішна Катерина Усик

Катерина Усик поділилась кадрами з нової фотосесії. Фанати коханої Олександра Усика оцінили перфоманс, засипавши її купою вподобайок та приємних коментарів під дописом.

Дружина українського боксера попозувала перед камерою у відвертому білому боді. Катерина продемонструвала ідеальну фігуру та вразила фанатів своєю природною красою.

Катерина Усик опублікувала нові фото / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Олександр Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Бій між українським чемпіоном та британським боксером відбудеться вже 19 липня 2025 року на "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли, що Катерина Усик поділилась звабливими фото у чорно-білих тонах. Кохана Олександра Усика розірвала соціальні мережі своїм ефектним образом.