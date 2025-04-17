Об'єднання титулів у пріоритеті: IBF винесла вердикт щодо бою Дюбуа – Чісора

Міжнародна федерація боксу вирішила підкоригувати плани Даніеля Дюбуа стосовно наступних поєдинків. "Динаміту" доведеться захищати титул чемпіон світу у хевівейті.

IBF планує зобов'язати Даніеля Дюбуа захищати титул у поєдинку проти Дерека Чісори. Федерація оголосить про рішення щодо бою двох британців 22 квітня, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Що відомо про рішення IBF

У Міжнародній федерації боксу заявили, що наказали Філіпу Хрговичу та Френку Санчесу домовитись про бій за перше місце у рейтингу. В IBF також наголосили, що незабаром повідомлять Дюбуа та Чісору про обов'язковий захист титулу.

У федерації назвали дату до якої повинен відбутись бій між Даніелем Дюбуа та Дереком Чісорою за титул IBF у надважкій вазі.

Часу на проведення відбіркового бою недостатньо, оскільки обов’язковий захист титулу Дюбуа має відбутися до 21 червня,

– йдеться у заяві IBF.

Зазначимо, що у Міжнародній федерації боксу звернули увагу на бажання Даніеля Дюбуа битись проти Олександра Усика. У IBF заявили, що бій за "абсолют" буде пріоритетним, ніж захист титулу.

Нагадаємо, що Дерек Чісора востаннє бився у лютому цього року. Британський боксер здолав Отто Валліна одноголосним рішенням суддів. Даніель Дюбуа у вересні минулого року нокаутував Ентоні Джошуа у п'ятому раунді бою.