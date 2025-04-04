Ексчемпіон спрогнозував суперників на фінальні бої у кар'єрі Усика

Нещодавно Олександр Усик заявив, що його велика кар'єра підходить до логічного закінчення. Йому залишилось провести два грандіозні бої перед відходом на пенсію, хоча у команді українця не підтвердили цих слів боксера.

Колишній чемпіон світу Даррен Баркер висловив свою думку щодо майбутнього Олександра Усика. Британський ексбоксер назвав власну послідовність суперників, з якими має побитись непереможний українець, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News.

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З ким повинен побитись Усик

Баркер заявив, що Джозеф Паркер більше заслужив на битву із Усиком, аніж Даніель Дюбуа реваншу. Також Даррен назвав, фаворита можливого протистояння Усик – Паркер.

Хто має стати наступним суперником Усика? Я думаю, що Паркер більше заслужив на цей бій, ніж Дюбуа. Я б краще подивився на бій Усик – Паркер. Я вважаю, що Олександр спочатку поб'ється з Джозефом, а потім буде об'єднання поясів з Дюбуа. Для мене все одно Усик йде фаворитом у бою з Паркером. Олександр – це майстер, він просто чарівник,

– сказав Баркер.

Нагадаємо, що WBO зобов'язала Усика провести захист поясу проти тимчасового чемпіона по лінії Паркеру, який нещодавно легко нокаутував Мартіна Баколе. Натомість Олександр хоче дати реванш Дюбуа, якого перемагав влітку 2023 року.

Сам "Динаміт" запевнив, що хоче побитись із Паркером, адже має із ним незакінчену справу. Дюбуа не зміг побитись із Джозефом у лютому 2025-го через хворобу, яка скосила його за декілька днів до бою.

Водночас промоутер Едді Хірн закликав Усика відмовитись від цих двох поєдинків і піти на пенсію.