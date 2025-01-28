Отто Валлін поділився думками щодо бою Дюбуа – Паркер. Шведський боксер назвав свого переможця поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.

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Дюбуа чи Паркер?

Отто Валлін спрогнозував результат чемпіонського поєдинку між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Боксер вважає, що перемога у бою буде за "Динамітом".

Швед виокремив сильні сторони британського боксера. А також пригадав його минулий поєдинок проти Ентоні Джошуа, щоб підкреслити силу спортсмена.

Це буде відмінний бій, має бути дуже цікаво. Дюбуа виглядав дуже добре проти Ентоні Джошуа. Виходячи з цього бою, я вважаю, що Дюбуа переможе Паркера. Мабуть, це буде дуже хороший поєдинок,

– поділився думкою Валлін.

Зазначимо, що Даніель Дюбуа у вересні 2024 року здолав Ентоні Джошуа у п'ятому раунді достроково. Тим самим "Динаміт" здобув вакантний пояс чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF.

Бій Дюбуа – Паркер відбудеться 22 лютого в аравійському Ер-Ріяді. Переможець протистояння отримає шанс битись з Королем хевівейту Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу.