У березні минулого року Джозеф Паркер переміг китайського супертяжа Чжана Чжілея та став володарем титулу тимчасового чемпіона WBO у важкій вазі. Тепер боксер із Нової Залендії втратить цей пояс заради бою із Даніелем Дюбуа, інформує 24 Канал із посиланням на Густаво Олівері.

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Чому Паркер втратить пояс

Президент WBO Густаво Олівері повідомив, що Паркера позбавлять титулу тимчасового чемпіона, як тільки стартуватиме бій проти Дюбуа.

Відповідно до політики WBO щодо об'єднання тимчасових титулів, ми дійшли взаємної згоди, що Джозеф Паркер вийде на ринг як чемпіон, і він буде оголошений як такий. Однак, після звуку гонгу, що відкриває бій, титул буде оголошено вакантним,

– наголосив очільник організації.

До слова. Повноцінним володарем чемпіонського титулу за версією WBO є Олександр Усик.

Нагадаємо, що бій Дюбуа та Паркера відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. "Динаміту" у цій битві потрібна лише перемога, аби отримати шанс на реванш проти Усика. Також на двобій проти тріумфатора зустрічі Дюбуа – Паркер претендують інші боксери – Ентоні Джошуа та Джо Джойс.

Цікаво, що двоє останніх вже мають за своїми спинами зустрічі із Дюбуа. Якщо Ентоні без шансів програв Даніелю, то Джойс завдав "Динаміту" першої поразки у кар'єрі.