В марте прошлого года Джозеф Паркер победил китайского супертяжеловеса Чжана Чжилея и стал обладателем титула временного чемпиона WBO в тяжелом весе. Теперь боксер из Новой Залендии потеряет этот пояс ради боя с Даниэлем Дюбуа, информирует 24 Канал со ссылкой на Густаво Оливери.

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Почему Паркер потеряет пояс

Президент WBO Густаво Оливери сообщил, что Паркера лишат титула временного чемпиона, как только стартует бой против Дюбуа.

В соответствии с политикой WBO по объединению временных титулов, мы пришли к взаимному согласию, что Джозеф Паркер выйдет на ринг как чемпион, и он будет объявлен как таковой. Однако, после звука гонга, открывающего бой, титул будет объявлен вакантным,

– отметил глава организации.

К слову. Полноценным обладателем чемпионского титула по версии WBO является Александр Усик.

Напомним, что бой Дюбуа и Паркера состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. "Динамиту" в этой битве нужна только победа, чтобы получить шанс на реванш против Усика. Также на поединок против триумфатора встречи Дюбуа – Паркер претендуют другие боксеры – Энтони Джошуа и Джо Джойс.

Интересно, что двое последних уже имеют за своими спинами встречи с Дюбуа. Если Энтони без шансов проиграл Даниэлю, то Джойс нанес "Динамиту" первое поражение в карьере.