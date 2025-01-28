Отто Валлин поделился мыслями относительно боя Дюбуа – Паркер. Шведский боксер назвал своего победителя поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

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Дюбуа или Паркер?

Отто Валлин спрогнозировал результат чемпионского поединка между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. Боксер считает, что победа в бою будет за "Динамитом".

Швед выделил сильные стороны британского боксера. А также вспомнил его прошлый поединок против Энтони Джошуа, чтобы подчеркнуть силу спортсмена.

Это будет отличный бой, должно быть очень интересно. Дюбуа выглядел очень хорошо против Энтони Джошуа. Исходя из этого боя, я считаю, что Дюбуа победит Паркера. Видимо, это будет очень хороший поединок,

– поделился мнением Валлин.

Отметим, что Даниэль Дюбуа в сентябре 2024 года одолел Энтони Джошуа в пятом раунде досрочно. Тем самым "Динамит" получил вакантный пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.

Бой Дюбуа – Паркер состоится 22 февраля в аравийском Эр-Рияде. Победитель противостояния получит шанс сразиться с Королем хевивейта Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.