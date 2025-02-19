Американський тренер назвав єдиного боксера, який може перемогти Усика
- 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді відбудеться бій між Даніелем Дюбуа і Джозефом Паркером, переможець якого зустрінеться з Олександром Усиком.
- Американський тренер Бадді Макгірт виділив одного із боксерів, який може завдати Усику першої поразки у кар'єрі.
Вже 22 лютого 2025 року у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться черговий вражаючий вечір боксу. У рамках андеркарду відбудеться бій Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера.
Це буде не лише захист чемпіонського поясу за версією IBF у хевівейті для Даніеля Дюбуа. Переможець протистояння у своєму наступному поєдинку вийде у ринг проти непереможного Олександра Усика.
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На кого ставить тренер Макгірт
Американський наставник Бадді Макгірт оцінив шанси Дюбуа та Паркера на бій за абсолютне чемпіонство у хевівейті проти Усика. Коуч виділив із двох лише одного боксера, який може перемогти українського чемпіона, інформує 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
Якщо хтось і може перемогти Усика, то це буде Паркер,
– заявив американський тренер.
Повідомляється, що Усик разом із командою буде присутній у ринг-сайді в Ер-Ріяді та може з'явитись на рингу після бою Дюбуа – Паркер. Олександр вже розповідав, кому віддає перевагу його команда.
Нагадаємо. У серпні 2023-го Усик перемагав Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді.
І Дюбуа, і Паркер розкидаються гучними заявами про перемогу в очному поєдинку 22 лютого. Напередодні захисту Даніель провів вже 24 бої у професіоналах, у яких здобув 22 перемоги (21 – нокаутом) та зазнав двох поразок. Натомість Джозеф провів на профі-рингу 38 поєдинків – 35 звитяг (23 – нокаутом) та тричі поступався суперникам.