Американський тренер назвав єдиного боксера, який може перемогти Усика

Вже 22 лютого 2025 року у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться черговий вражаючий вечір боксу. У рамках андеркарду відбудеться бій Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера.

Це буде не лише захист чемпіонського поясу за версією IBF у хевівейті для Даніеля Дюбуа. Переможець протистояння у своєму наступному поєдинку вийде у ринг проти непереможного Олександра Усика.

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На кого ставить тренер Макгірт

Американський наставник Бадді Макгірт оцінив шанси Дюбуа та Паркера на бій за абсолютне чемпіонство у хевівейті проти Усика. Коуч виділив із двох лише одного боксера, який може перемогти українського чемпіона, інформує 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Якщо хтось і може перемогти Усика, то це буде Паркер,

– заявив американський тренер.

Повідомляється, що Усик разом із командою буде присутній у ринг-сайді в Ер-Ріяді та може з'явитись на рингу після бою Дюбуа – Паркер. Олександр вже розповідав, кому віддає перевагу його команда.

Нагадаємо. У серпні 2023-го Усик перемагав Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді.

І Дюбуа, і Паркер розкидаються гучними заявами про перемогу в очному поєдинку 22 лютого. Напередодні захисту Даніель провів вже 24 бої у професіоналах, у яких здобув 22 перемоги (21 – нокаутом) та зазнав двох поразок. Натомість Джозеф провів на профі-рингу 38 поєдинків – 35 звитяг (23 – нокаутом) та тричі поступався суперникам.