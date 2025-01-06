Британський боксер пригадав перший бій проти Олександра Усика, у якому зазнав поразки технічним нокаутом у 9-му раунді. Даніель Дюбуа заявив, що у першому поєдинку українцю просто пощастило, інформує 24 Канал із посиланням на BoxNation.

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Дюбуа вірить, що може взяти реванш

Також "Динаміт" пригадав момент, коли Усик лежав на настилі рингу через удар нижче пояса. Дюбуа вірить, що зможе завдати Олександру першої поразки у кар'єрі українця.

Справа в часі. Хтось повинен зупинити його. І коли прийде цей час, я буду готовий до нього. Минулого разу йому пощастило. Йому точно пощастило. Це не був низький удар. Ви не бачили, щоб він хапався за яйця чи чогось подібного, коли він лежав. Так, я просто кажу, що минулого разу йому пощастило. Наступного разу йому не пощастить,

– заявив Дюбуа.

До слова. Подібні заяви робив і його земляк Тайсон Ф'юрі, але двічі програв Усику у 2024-му році за рішенням суддів.

Окрім цього Даніель зробив самовпевнену заяву про свої удари, перед якими не зможе встояти українець.

"Будь-який удар. Будь-який мій удар – це буде занадто для нього", – наголосив британський боксер.

Схоже, що Дюбуа забув, як минав перший його бій проти Усика.

Аби отримати реванш від Усика, Дюбуа спершу слід захистити свій титул IBF у наступному бою проти Джозефа Пакера. Боксери вийдуть у ринг 22 лютого 2025-го року у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.