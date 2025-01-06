Британский боксер вспомнил первый бой против Александра Усика, в котором потерпел поражение техническим нокаутом в 9-м раунде. Даниэль Дюбуа заявил, что в первом поединке украинцу просто повезло, информирует 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

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Дюбуа верит, что может взять реванш

Также "Динамит" вспомнил момент, когда Усик лежал на настиле ринга из-за удара ниже пояса. Дюбуа верит, что сможет нанести Александру первое поражение в карьере украинца.

Дело во времени. Кто-то должен остановить его. И когда придет это время, я буду готов к нему. В прошлый раз ему повезло. Ему точно повезло. Это не был низкий удар. Вы не видели, чтобы он хватался за яйца или чего-то подобного, когда он лежал. Да, я просто говорю, что в прошлый раз ему повезло. В следующий раз ему не повезет,

– заявил Дюбуа.

К слову. Подобные заявления делал и его земляк Тайсон Фьюри, но дважды проиграл Усику в 2024-м году по решению судей.

Кроме этого Даниэль сделал самоуверенное заявление о своих ударах, перед которыми не сможет устоять украинец.

"Любой удар. Любой мой удар – это будет слишком для него", – отметил британский боксер.

Похоже, что Дюбуа забыл, как проходил первый его бой против Усика.

Чтобы получить реванш от Усика, Дюбуа сначала следует защитить свой титул IBF в следующем бою против Джозефа Пакера. Боксеры выйдут в ринг 22 февраля 2025-го года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.