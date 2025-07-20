Я повернусь, – Дюбуа прокоментував нищівну поразку від Усика

Олександр Усик і Даніель Дюбуа провели реванш на лондонському "Вемблі". Британському боксеру не вдалось тріумфувати за підтримки рідних трибун.

19 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа по ходу п'ятого раунду. Український боксер повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, пише 24 Канал.

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Що сказав Дюбуа після другої поразки від Усика?

Британський боксер прямо у рингу поділився першими враженнями від програного двобою. Дюбуа віддав належне Усику, хоча запевнив, що викладався у ринзі на усі сто відсотків.

Це був просто один день. Можливо, деякі речі я міг би зробити краще, але заслуги цього чоловіка беззаперечні. Я ще повернусь. Я просто бився, повністю був у бою. Я просто намагався підіймати темп раунд за раундом, але маємо те, що маємо. Я повернуся. Я хочу подякувати всім, хто прийшов. Я зробив все, що міг. Ми попрацюємо над помилками та повернемося знову,

– сказав Даніель.

Відзначимо, що Усик завдав другої поразки Дюбуа. Загалом за спиною Даніеля це фіаско стало вже третім у професійній кар'єрі у 25-ти боях. Олександр же довів переможну серію до 24-х поєдинків поспіль на профі-рингу. Цей реванш проти британця став передостаннім боєм у кар'єрі Усика.

Український чемпіон прямо у ринзі запевнив, що не знає, хто стане його суперником у прощальному бою.