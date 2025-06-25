Дюбуа розповів, що хоче зробити із Усиком у реванші

Вже 19 липня 2025 року Даніель Дюбуа отримає офіційний шанс взяти реванш в Олександра Усика. Їх зустріч відбудеться на лондонському "Вемблі".

Британський боксер розповів, чи вважає, що їх реванш поставить крапку на великій кар'єрі Олександра Усика. Даніель Дюбуа переконує, що зробить усе, аби відібрати чемпіонські пояси в українця, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Дюбуа хоче завдати шкоди Усику

"Динаміт" хоче завдати Усику якомога більшої шкоди у реванші.

Ймовірно, так, я вийду туди, щоб завдати якомога більше шкоди. Це відбувається не просто так. Я буду готовий відібрати у нього титули. Але все це відбувається не просто так,

– заявив Дюбуа.

Раніше Даніель неодноразово погрожував Олександру нокаутом у другому бою. Британець переконаний у своїй перемозі. Однак Усик ніяк не реагує на подібні заяви чемпіона світу за версією IBF.

Попри це все Олександр спокійно готується до реваншу у своєму тренувальному таборі. Для Усика наступний бій стане 24-м на профі-рингу. В усіх своїх попередніх поєдинках українець здобував перемоги (14 – нокаутом). Дюбуа ж проведе свій 25-й двобій: 22 перемоги (21 – нокаутом) та 2 поразки.

До слова, на кону їх реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яким Усик володів після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі (18 травня 2024 року).