Колишній чемпіон оцінив шанси Усика на закінчення кар'єри у статусі непереможного боксера

Олександр Усик може у поточному році провести реванш із Даніелем Дюбуа. Наразі команди обидвох боксерів працюють над організацією цього двобою.

Хоча The Ring вже давало інсайд щодо дати реваншу Усик – Дюбуа. Авторитетне видання повідомило, що гіганти хевівейту зійдуться на ринзі вже 12 липня 2025-го року на лондонському "Вемблі".

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Прогноз Дюка Маккензі

Колишній чемпіон світу Дюк Маккензі висловився щодо можливого реваншу та шансів "Динаміта" на перемогу, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT Boxing.

Ексчемпіон впевнений, що у реванші Дюбуа матиме свої моменти, де він домінуватиме над Усиком у ринзі. Адже Олександр не може провести повний бій, не пропустивши при цьому жодного удару від Даніеля.

"Можливо, йому доведеться підійматися з рингу, але в нього є характер і здатність зробити це. Адже у Дюбуа важкі кулаки, і зараз він став набагато кращим. Але чи достатньо він покращився для цього рівня?" – наголосив Маккензі.

Дюк додав, що Дюбуа не битиметься проти старого та виснаженого чемпіона світу, у якого є слабкі місця у захисті. Ці всі слова точно не стосуються Усика, у якого, на думку Маккензі, немає візуальних прогалин в обороні. Тому в Олександра є усі шанси на перемогу у реванші.

Я вважаю, що він завершить кар'єру непереможеним. Я просто не бачу, як Дюбуа зможе його перемогти, і думаю, що Усик піде з боксу з нулем у графі поразок. Мені б хотілося, щоб Дюбуа переміг. Я б хотів побачити, як він здолав би Олександра Усика, але я реально не бачу, як таке може статися,

– заявив Маккензі.

Нагадаємо, що у серпні 2023-го року Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Зустріч відбулась у польському місті Вроцлав. Після цього фіаско Даніель провів три переможні бої. Натомість українець двічі переміг Тайсона Ф'юрі минулого року.