На очах в Усика: непереможений боксер жорстко нокаутував суперника

Днями відбувся грандіозний вечір боксу у Ташкенті. В одному з поєдинків спортивного шоу Баходір Джалолов бився проти Соломона Адебайо.

На вечір боксу також завітали Олександр Усик та Теренс Кроуфорд. Поєдинок між Джалоловим та Адебайо завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Джалолов – Адебайо?

Бій у столиці Узбекистану тривав усього чотири раунди. Соломон Адебайо нічого не зумів протиставити Джалолову.

У результаті олімпійський чемпіон нокаутував нігерійського боксера. Протягом усього бою перевага була на боці узбекистанця.

Джалолов нокаутував Адебайо: дивіться відео

Що відомо про Джалолова?