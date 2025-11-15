На очах в Усика: непереможений боксер жорстко нокаутував суперника
- Баходір Джалолов нокаутував Соломона Адебайо у четвертому раунді під час боксерського поєдинку в Ташкенті.
- На вечір боксу завітали Олександр Усик та Теренс Кроуфорд, і Джалолов домінував у бою проти Адебайо.
Днями відбувся грандіозний вечір боксу у Ташкенті. В одному з поєдинків спортивного шоу Баходір Джалолов бився проти Соломона Адебайо.
На вечір боксу також завітали Олександр Усик та Теренс Кроуфорд. Поєдинок між Джалоловим та Адебайо завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Читайте також Боксер проти блогера: у мережі з'явилася дата бою між Джошуа та Полом
Як завершився бій Джалолов – Адебайо?
Бій у столиці Узбекистану тривав усього чотири раунди. Соломон Адебайо нічого не зумів протиставити Джалолову.
У результаті олімпійський чемпіон нокаутував нігерійського боксера. Протягом усього бою перевага була на боці узбекистанця.
Джалолов нокаутував Адебайо: дивіться відео
Що відомо про Джалолова?
Баходір Джалолов за свою кар'єру провів 17 поєдинків у професійному ринзі. На його рахунку 17 перемог – з них 15 нокаутом.
Узбекистанський боксер є дворазовим чемпіоном Олімпійських ігор. Він перемагав у 2020 та 2024 роках.
Раніше Джалолов кинув виклик Олександру Усику. Боксер заявив, що він готовий до поєдинку.
Окрім того, узбекистанець розповідав, хто був його кумиром у дитинстві. Боксер назвав Володимира Кличка.