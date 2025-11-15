Укр Рус
15 ноября, 16:12
На глазах у Усика: непобежденный боксер жестко нокаутировал соперника

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Баходир Джалолов нокаутировал Соломона Адебайо в четвертом раунде во время боксерского поединка в Ташкенте.
  • На вечер бокса пришли Александр Усик и Теренс Кроуфорд, и Джалолов доминировал в бою против Адебайо.

На днях состоялся грандиозный вечер бокса в Ташкенте. В одном из поединков спортивного шоу Баходир Джалолов сражался против Соломона Адебайо.

На вечер бокса также посетили Александр Усик и Теренс Кроуфорд. Поединок между Джалоловым и Адебайо завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Джалолов – Адебайо?

Бой в столице Узбекистана длился всего четыре раунда. Соломон Адебайо ничего не сумел противопоставить Джалолову.

В результате олимпийский чемпион нокаутировал нигерийского боксера. На протяжении всего боя преимущество было на стороне узбекистанца.

Джалолов нокаутировал Адебайо: смотрите видео

Что известно о Джалолове?

  • Баходир Джалолов за свою карьеру провел 17 поединков в профессиональном ринге. На его счету 17 побед – из них 15 нокаутом.

  • Узбекистанский боксер является двукратным чемпионом Олимпийских игр. Он побеждал в 2020 и 2024 годах.

  • Ранее Джалолов бросил вызов Александру Усику. Боксер заявил, что он готов к поединку.

  • Кроме того, узбекистанец рассказывал, кто был его кумиром в детстве. Боксер назвал Владимира Кличко.