На глазах у Усика: непобежденный боксер жестко нокаутировал соперника
На днях состоялся грандиозный вечер бокса в Ташкенте. В одном из поединков спортивного шоу Баходир Джалолов сражался против Соломона Адебайо.
На вечер бокса также посетили Александр Усик и Теренс Кроуфорд. Поединок между Джалоловым и Адебайо завершился досрочно, сообщает 24 канал.
Как завершился бой Джалолов – Адебайо?
Бой в столице Узбекистана длился всего четыре раунда. Соломон Адебайо ничего не сумел противопоставить Джалолову.
В результате олимпийский чемпион нокаутировал нигерийского боксера. На протяжении всего боя преимущество было на стороне узбекистанца.
Джалолов нокаутировал Адебайо: смотрите видео
Что известно о Джалолове?
Баходир Джалолов за свою карьеру провел 17 поединков в профессиональном ринге. На его счету 17 побед – из них 15 нокаутом.
Узбекистанский боксер является двукратным чемпионом Олимпийских игр. Он побеждал в 2020 и 2024 годах.
Ранее Джалолов бросил вызов Александру Усику. Боксер заявил, что он готов к поединку.
Кроме того, узбекистанец рассказывал, кто был его кумиром в детстве. Боксер назвал Владимира Кличко.