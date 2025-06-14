Едді Хірн висловився щодо майбутнього чемпіона світу IBF та WBA у напівсередній вазі. Британський промоутер пояснив, чому його підопічний відмовиться від поясів, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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З чим пов'язане рішення Енніса

Едді Хірн розповів, що Джарон Енніс збирається вийти на новий етап у свої кар'єрі. Американський боксер відмовиться від чемпіонських поясів та виступатиме у легкій середній вазі.

Енніс піднімається вгору. Після бою зі Станіонісом його команда, лікарі, після результатів обстежень, дійшли висновку, що він виступає нижче своїх можливостей. Неймовірно те, що він зробив зі Станіонісом, будучи лише на 50% своїх фізичних можливостей. Цілком ймовірно, що ті пояси стануть вакантними. Ми зустрінемося цього тижня,

– розповів Хірн.

Зазначимо, що у квітні цього року Джарон Енніс здобув перемогу над Еймантасом Станнонісом з Литви. Таким чином американець об'єднав пояси IBF та WBA у напівсередній вазі.

Раніше Джарон Енніс бився проти Карена Чухаджяна у листопаді 2024 року. У тому поєдинку американець здолав українського боксера одноголосним рішенням суддів.